Ultime Covid Italia: 56.386 nuovi casi e 40 decessi. In Sicilia 4 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 56.386 i nuovi casi di Coronavirus e 40 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati sono stati 258.456, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 21,8%. Stabili le terapie intensive, 225 in totale, mentre aumentano i ricoveri ordinari (+137). Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 18.184.917 persone mentre le vittime salgono a 168.058. I guariti sono 17.313.380, 31.532 in più di ieri. Ad oggi in Italia sono 703.479 i positivi al covid, 25.301 in più di ieri.

IN SICILIA. Altre quattro vittime e 4.142 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 18.268 tamponi processati. L’indice di positività è 22,6%.

