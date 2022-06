Taormina Film Festival: otto registe per sette cortometraggi da 15 minuti

Facebook



Shares

Tra i presenti anche Eva Longoria, Sofia Carson, Diane Warren con i produttori Andrea Iervolino e Monika Bacardi

Si intitola “Tell it like a woman” la raccolta di cortometraggi con cui ILBE – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment parteciperà alla 68° edizione del Taormina Film Festival, la kermesse cinematografica che prenderà il via il prossimo 26 giugno nella suggestiva cornice della città di Taormina.

Presentato nella sezione “Serate Teatro”, “Tell it like a woman “ riunisce otto registe – Maria Sole Tognazzi, Lucía Puenzo, Catherine Hardwicke, Leena Yadav, Mipo Oh, Taraji P. Henson, Lucia Bulgheroni e Silvia Carobbio – e conta nel cast attrici del calibro di Eva Longoria, Cara Delevingne e Jennifer Hudson. Tra le altre anche Margherita Buy, Marcia Gay Harden, Jasmine Luv, Leonor Varela, Jacqueline Fernandez, Anjali Lama, Anne Watanabe e Pauletta Washington.

Sette cortometraggi di 15 minuti in cui le donne sono le grandi protagoniste, davanti e dietro la macchina da presa, per narrare una realtà tutta al femminile, un racconto in linea con l’impegno di ILBE a favore dell’uguaglianza di genere che da sempre li contraddistingue grazie anche alla collaborazione con l’associazione no profit We Do It Together di Chiara Tilesi che da anni si impegna a sostenere i diritti delle donne con sempre maggiore successo.

Prodotto da ILBE in collaborazione con We Do It Together tra Argentina, Giappone, Italia, India e USA, “Tell it like a woman” verrà presentato in anteprima mondiale il prossimo 28 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro greco di Taormina. Alla premiere, saranno presenti Eva Longoria, Lucia Puenzo, Maria Sole Tognazzi, Sofia Carson, Diane Warren, Catherine Hardwicke, Jacqueline Fernandez, Leena Yadav, Andrea Iervolino, Monika Bacardi, Chiara Tilesi, Lucas Akoskin.

Mi piace: Mi piace Caricamento...