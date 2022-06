Proroga bandi di partecipazione “Catania Off Fringe Festival”

Facebook



Prorogati i bandi di partecipazione Compagnie Fringe e Corti Teatrali alla 1^ edizione del Catania Off Fringe Festival che si terrà dal 16 al 30 ottobre 2022, prodotto dall’associazione La Memoria del Teatro – Palco Off in partenariato con l’Associazione Milano Off ed in collaborazione con il Teatro Stabile di Catania

Nonostante siano 140 le compagnie, provenienti dal #4 Milano Off Fringe Festival, che hanno già dato la loro disponibilità alla partecipazione anche al #1 Catania Off Fringe Festival, per consentire la più ampia partecipazione possibile che possa garantire il coinvolgimento di quanti tra Compagnie e Artisti volessero ancora aderire e al fine di definire gli accordi con ulteriori teatri e spazi performativi catanesi, sono stati prorogati i termini di scadenza del bando compagnie artisti Fringe alle ore 23:59 di sabato 16 LUGLIO 2022.

La scadenza per la sezione Corti Teatrali CT OFF 22, in partenariato con il Teatro Stabile di Catania è invece prorogata alle 23:59 di domenica 21 AGOSTO 2022.

Le domande di partecipazione sono disponibili esclusivamente online, devono essere compilate e inviate tramite i form messi a disposizione sul sito www.cataniaoff.com

Il bando FRINGE è destinato a compagnie e singoli artisti di diversi generi performativi.

Le compagnie partecipanti sia italiane che straniere, saranno selezionate dal comitato artistico e dai direttori artistici delle strutture teatrali e spazi catanesi aderenti.

Il Catania Off Fringe Festival coinvolgerà la città di Catania e i suoi quartieri nei teatri ma anche in spazi non convenzionali diffusi su tutto il territorio, creando una vera e propria mappa del Teatro OFF e delle arti performative grazie alle compagnie e agli artisti che, con i loro spettacoli, renderanno unico questo evento diffuso. I teatri e spazi performativi tuttora aderenti al progetto sono: Teatro Verga – Sala Futura (Teatro Stabile di Catania), Teatro Brancati-Piccolo Teatro di Catania (Teatro della Città), Teatro CUT – UNICT, ZO centro Culture Contemporanee con le sue sale, Le Ciminiere – sala auditorium, Palazzo Platamone (Sala prove Teatro Stabile di Catania), Teatro del Canovaccio, Sala CA-SA Lab. Cappelli- Sardo, Teatro l’Istrione, Istituto Ardizzone Gioieni di Catania.

Il bando Corti Teatrali CT OFF 22, in partenariato con il Teatro Stabile di Catania (TSC) diretto da Luca De Fusco, per giovani autori under 35 (50% siciliani), aggiudicherà ai migliori 3 corti teatrali inediti il premio “PRODUZIONE TSC for CT OFF 22” e saranno prodotti dal TSC come spettacoli completi e programmati per 3 repliche nella stagione 2023 del Teatro Stabile di Catania.

Oltre ad avere molti partner di rete regionale e nazionale, il Catania Off Fringe Festival fa parte del Word Fringe Network e vanta importanti collaborazioni internazionali come: Il Festival Off d’Avignon, Theatre L’Atelier 22-Avignone (Francia), Barry Church-Woods/Civil Disobedience (Edimburgo), Azores Fringe Festival (Portogallo), Encore Fringe Series (LV/NYC), Hollywood Fringe (CA/USA), SRSLYyours (CY/CH/DE/GR/SE) che con i premi selezione offriranno alle compagnie partecipanti al CT OFF il loro supporto alla circuitazione nazionale e internazionale.

Il progetto di un circuito Fringe nazionale, che da anni ha le sue radici a Milano, quest’anno giungerà anche Catania. Il festival dell’Off percorrerà così l’Italia da nord a sud in un dialogo ideale ed artistico frutto di esperienza e seguendo il modello organizzativo che coinvolge gran parte dei suoi partner nazionali ed internazionali, per continuare la missione del Fringe: aumentare il F.I.L. (la felicità interna lorda).

