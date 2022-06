Ballo di fine anno dell’istituto comprensivo “Fontanarossa” di Catania

Facebook



Shares

Festa doveva essere e festa è stata. Il “Gran Ballo di fine anno della scuola Fontanarossa” si conferma un appuntamento imperdibile per decine di ragazzi dell’istituto didattico di Catania. Studenti che lasciano a casa libri, quaderni e zaini per respirare un’atmosfera unica nel suo genere nella splendida location delle “Palme Beach Club” nella Plaia di Catania.

Cavalieri e principesse in pista per una serata indimenticabile. Red carpet e protocollo rispettato in pieno. Tutto all’insegna del glamour e dell’eleganza. “Si tratta del giusto modo per celebrare la fine di una tappa nella vita dei nostri studenti e l’inizio di un nuovo percorso- afferma la dirigente Concetta Tumminia- dopo due anni difficilissimi per tutti vogliamo privilegiare l’aggregazione attraverso dinamiche di gruppo, che permettono di tirare fuori il meglio da ognuno dei nostri ragazzi”. Studenti, dai 12 ai 14 anni, con abiti ricercati, acconciature elaborate e scarpe in tono.

A fare gli onori di casa è il responsabile del complesso turistico Le Palme Vito Bruno: “Siamo felicissimi di aver ospitato questo evento che ha coinvolto decine di ragazzi e ragazze – spiega– dopo un lungo periodo siamo ritornati a stare insieme ed a sorridere. Un risultato importante raggiunto con la collaborazione di tutti noi”. La Fontanarossa diventa quindi il centro dell’universo didattico nella zona sud di Catania. Valori umani importanti e risultati raggiunti grazie al costante lavoro delle famiglie, della dirigente scolastica e dei docenti che regalano a questi ragazzi la gioia di vivere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...