Ultime Covid Italia: 20.322 contagi e 94 decessi. In Sicilia 20 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 20.322 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 94 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 203.607 tamponi con un tasso di positività al 9,98%. I ricoverati sono stati 5.782 ricoverati, 187 in meno da ieri. Sono 262 le terapie intensive occupate, 9 in meno da ieri. Sono stati 58.368 i guariti da ieri, 16.411.953 da inizio pandemia.

IN SICILIA. Altre venti vittime e 2.063 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 18.081 tamponi processati. Il tasso di positività è 11,4% .

