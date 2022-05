Facebook



Il disegno partecipativo di “Catania a Colori – L’Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città Metropolitana di Catania” è entrato nel vivo, con la relativa articolazione dei tavoli territoriali che si sono svolti nei giorni scorsi a Tremestieri Etneo.

Quattro appuntamenti a cui hanno partecipato i sindaci, gli assessori, i tecnici delle quattro aree del Piano Strategico Metropolitano: Calatino Sud Simeto, Area Jonico-Etnea, Etna Nord e Ovest, Area Urbana Catanese e Etna Sud. I comuni rivestono, infatti, un ruolo importante nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 sul territorio nazionale. Gli incontri sono stati un momento di confronto diretto per condividere progettualità di sviluppo sostenibile, anche da sviluppare in rete ed ancora per fornire strumenti utili per mappare l’impegno di sostenibilità dei diversi Comuni e per pianificare un percorso di sviluppo in linea con l’Agenda 2030.

Nel mese di giugno si svolgeranno i tavoli tematici di Catania a Colori in cui saranno coinvolti gli attori istituzionali, sociali, economici, culturali, ambientali del territorio della Città Metropolitana di Catania per un percorso coinvolgente e animato, con l’ambizione di costruire insieme a tutti i soggetti, un modello di Agenda per lo Sviluppo Sostenibile innovativo. Gli eventi si svilupperanno in una sessione plenaria e una sessione tematica parallela caratterizzata da tavoli di lavoro dedicati alle 5 aree di intervento stabilite dalla Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile:

Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership.

Il progetto “Catania a Colori” è promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e realizzato dalla Città metropolitana di Catania con l’assistenza tecnica della società STEP – Strategic Team of Planning e del Consorzio Solidalia, e mira, in modo strategico e lungimirante, a far convivere armonicamente lo sviluppo sostenibile, il benessere economico e il rispetto dell’ambiente. Si tratta di uno strumento di programmazione che fa riferimento al programma d’azione sottoscritto da 193 Paesi delle Nazioni unite, tra cui l’Italia, per condividere l’impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano.

