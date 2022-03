Covid oggi Italia: 36.429 contagi e 214 decessi. In Sicilia 36 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 36.429 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 214 morti. Sono 415.288 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un’indice di positività pari all’8,77%. Scendono sotto quota 10mila (9.954) i ricoverati con sintomi con coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Calano anche i pazienti in terapia intensiva che in totale sono 681, ventisette in meno di ieri.

IN SICILIA. Sono complessivamente 3.450, su 34.911 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, anche se la Regione fa sapere che 1.533 sono relativi a giorni precedenti a ieri. Gli attuali positivi nell’Isola sono 232.282. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 2.344, mentre dei 36 decessi riportati oggi (9.534 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno si è registrato oggi, mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi.

