La Russia attacca l’Ucraina. Nel mirino postazioni militari

“Alea iacta est”, “Il dado è tratto”, potrebbe dire qualcuno. Le conseguenze si vedranno a breve.

Come i primi notiziari Rai e l’Agenzia Ansa conferma, Putin ha annunciato l’operazione militare in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass.

Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale. Putin sostiene che “un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili”, aggiungendo anche che “chi interferirà in Ucraina pagherà le conseguenze”.

La Nato “condanna con forza” l’attacco ingiustificato della Russia contro l’Ucraina e chiede a Mosca “di fermare immediatamente la sua azione militare”, ribadendo il suo sostegno al popolo ucraino e riaffermando che farà “tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati”. E’ quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generare dell’Alleanza Jens Stoltenberg.

ORE 7 – ADNKRONOS

Vladimir Putin ha lanciato con una dichiarazione in tv un’ “operazione militare speciale” in Ucraina ordinando ufficialmente il dispiegamento di militari della Russia nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Esplosioni sono state segnalate nella capitale Kiev e in varie città del Paese. “Ho deciso per un’operazione militare speciale”, ha detto Putin. L’obiettivo dichiarato è “proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio”.

“Putin ha appena lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina”, ha twittato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, denunciando attacchi contro le “pacifiche città ucraine”. “E’ una guerra di aggressione – ha aggiunto – L’Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin”.

ORE 7.12 –

L’Ucraina impone la legge marziale. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Cari cittadini ucraini, oggi il presidente Putin ha annunciato l’avvio di un’operazione militare speciale nel Donbass. La Russia ha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militari”, ha detto Zelensky sul suo profilo Facebook, aggiungendo che – riporta l’agenzia Unian – “impone la legge marziale”.

ORE 7.24 –

Joe Biden ha condannato “l’attacco non provocato e ingiustificato delle forze militari russe” contro l’Ucraina in un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymr Zelensky. In una dichiarazione Biden spiega di aver parlato con Zelensky dei prossimi passi degli Usa e degli alleati contro la Russia, incluse “sanzioni severe”.

Zelensky, fa sapere la Casa Bianca, ha chiesto a Biden di sollecitare i leader mondiali a “parlare chiaramente contro la palese aggressione del presidente Putin”. “Continueremo a fornire sostegno e assistenza – conclude la dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca – all’Ucraina e al popolo ucraino”.

ORE 7.33 –Le guardie di frontiera ucraine non stanno resistendo all’avanzata delle truppe russe. Lo ha scritto il ministero della Difesa di Kiev in una nota. Il ministero ha anche smentito che Mosca abbia perso un aereo militare a causa dell’offensiva ucraina

