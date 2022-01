Ultime Covid Italia: 157 decessi e 155.659 nuovi casi. In Sicilia 15 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 155.659 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, domenica 9 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157 morti. Sono 1.943.979 gli attuali positivi, +30.399 i guariti, 15.647 ricoverati, +717 in 24 ore, 1.597 in terapia intensiva (+38), 142 ingressi, 993.201 tamponi, tasso positività al 15,67% .

IN SICILIA. Altre quindici vittime e 12.949 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Attualmente sono 1261 i ricoverati,

Mi piace: Mi piace Caricamento...