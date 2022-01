Limitazione transito sulla strada provinciale 93 Rodì Milici-Fantina

Facebook



I tratti interessati ricadono al Km 5+300 (Ponte Piccolo) e al Km 5+700 (Ponte Grande)

La 3^ Direzione Servizio Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati della Città Metropolitana di Messina ha disposto la limitazione con divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla strada provinciale 93 Rodì Milici – Fantina al Km 5+300 (Ponte Piccolo) e al Km 5+700 (Ponte Grande) nel territorio del Comune di Rodi Milici.

Il provvedimento ha effetto a partire dal 20 gennaio 2022 per giorni trenta.

Gli interventi sono inseriti nel progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali tra i comuni di Rodi Milici e Fondachelli Fantina che prevede l’ampliamento dei ponti presenti lungo la strada provinciale 93 al Km. 5+300 (Ponte Piccolo) ed al Km- 5+700 (Ponte Grande) previa la demolizione dei parapetti esistenti e la posa di barriere di sicurezza su piastra.

