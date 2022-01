Covid oggi Italia: 259 decessi e 170.844 contagi. In Sicilia 40 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 170.844 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 4 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 259 morti. Da ieri sono guarite 30.333 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.228.410 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,9%. I ricoverati sono 12.912, 579 in più da ieri, 1.392 in terapia intensiva, 41 in più da ieri, con 153 ingressi in 24 ore.

IN SICILIA. Sono 6.415 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 gennaio 2022 in Sicilia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 40 morti. Sono 833 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola in totale ci sono 60.922 positivi – 5.542 in più rispetto a ieri – e di questi 893 sono ricoverati in regime ordinario, 114 in terapia intensiva con 12 nuovi ingressi e 59.915 sono in isolamento domiciliare. Le province con il maggior numero di contagi sono Messina (1.222), Palermo (1.100) e Catania (1.087).

Mi piace: Mi piace Caricamento...