Covid Italia oggi: 380 decessi e 192.320 nuovi casi. In Sicilia 43 vittime

Ultimi aggiornamenti sul’andamento della pandemia. Sono 192.320 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 380 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.181.889 tamponi con un tasso di positività al 16,3%. Crescono da ieri i ricoverati nei reparti ordinari Covid di 52 unità, mentre diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, 27 in meno da ieri. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 142.205. Il totale degli attualmente positivi è di 2.626.590 persone mentre 2.605.402 sono in isolamento domiciliare.

IN SICILIA. Altre quarantatre vittime e 8.133 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore.

Sono 220 i positivi all’interno delle carceri siciliane con alcuni focolai significativi solo nella Sicilia orientale. I dati, aggiornati a ieri, sono stati chiesti dal garante dei diritti fondamentali dei detenuti, Giovanni Fiandaca, per monitorare l’andamento della pandemia all’interno delle strutture carcerarie dopo i casi emersi negli istituti penitenziari di Siracusa (80 positivi circa) e Augusta (poco meno di 40). “C’è – dice Fiandaca – come prevedibile un lieve aumento dei contagi che non desta però particolare allarme. Nella gran parte degli altri Istituti collocati sia al centro che nella Sicilia occidentale (comprese le carceri di Pagliarelli e Ucciardone a Palermo), i positivi oscillano da un minimo di 2 a circa 30 unità e vi sono anche sedi senza nessun contagio”.

