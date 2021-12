Tragico tamponamento sulla tangenziale di Catania

Facebook



Tragedia nel pomeriggio di oggi a Catania, lungo la tangenziale in direzione Messina quando un tir ha tamponato violentemente un furgone minivan Fiat Scudo fermo in corsia d’emergenza per un guasto. A bordo del minivan erano presenti sei persone, di queste una sarebbe deceduta (si tratterebbe di un sessantaduenne) e tre sono state estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco intervenuti. Il bilancio sembrerebbe di un morto e cinque feriti, fra i quali i tre occupanti del minivan estratti dalle lamiere.

L’incidente si è verificato pochi minuti dopo le 16.30 nel tratto tra Passo Martino e Zona Industriale Nord. La tangenziale è rimasta chiusa per diverse ore in direzione Messina e soltanto da poco è stata riaperta una corsia, la fila ha raggiunto circa 7 Km gestita dal personale Anas.

Foto di repertorio



