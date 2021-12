Proprietà dei residenti di Motta Santa Anastasia a metà Ottocento

Facebook



Di Santi Maria Randazzo

I dati inseriti nel presente articolo sono stati rilevati attraverso la consultazione del Sommarione n. 2216 del Catasto Borbonico, conservato presso l’Archivio di Stato di Catania, in cui sono state censite le proprietà immobiliari presenti nel territorio di Motta Santa Anastasia alla data del 1847

Per correlare in modo significativo i dati censuali contenuti nel Sommarione n. 2216, abbiamo inizialmente disaggregato i dati contenuti in modo aggregato nelle colonne dello stesso, utilizzando il supporto informatico excell, creando successivamente delle apposite tabelle statistiche in cui abbiamo riportati i dati disaggregati. In questo articolo abbiamo voluto evidenziare il luogo di residenza di coloro che, nel 1847, risultavano essere proprietari di terreni o immobili a Motta Santa Anastasia, la sezione in cui insistevano tali proprietà e l’incidenza quantitativa e percentuale rispetto al totale dei terreni, delle colture e degli immobili. Alla data del 1847 e per le finalità della redazione del Catasto Borbonico, il territorio di Motta Santa Anastasia era stato suddiviso in sei sezioni, evidenziate nella mappa sottostante.

Nel “ Sommarione” relativo a Motta Santa Anastasia sono elencate 3996 proprietà di varia natura immobiliare con l’indicazione, tra l’altro, dei nomi dei proprietari, delle caratteristiche della consistenza del bene censito, del luogo ove sono situate, del luogo di residenza dei proprietari, della rendita imponibile, della qualità dei terreni ecc..

Tabella di correlazione tra i dati relativi al luogo di residenza di coloro che possedevano terreni a Motta S.A., la tipologia e l’estensione dei terreni e delle colture possedute

Comune di residenza dei proprietari di terreni Tipologia dei terreni e tipo di coltura Alberato Argilla Lava Nuda Oliveto Ortaggio Pascolo Seminativo Vigneto TOTALE Aci Catena 0 0 0 0 0 0 0,250 0 0,250 Aci S. Antonio 0 0 0 0 0 0 0,827 0 0,827 Belpasso 0 0 0 0 0 0 10,314 0 10,314 Camporotondo 0 0 0 0 0 0 1,464 0 1,464 Catania 0 17,463 2,000 59,938 0,977 12,450 873,166 211,861 1177,855 Lentini 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0,375 Misterbianco 0 3,628 1,186 0,625 0 0 69,265 11,654 86,358 Motta S.A. 0,452 27,991 1,863 2,472 0 2,653 500,832 64,984 601,247 Nicolosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Paternò 0 0 0 0,063 0 0 6,665 2,181 8,909 S. Agata Li Battiati 0 0 0 0 0 0 2,625 0 2,625 Non Accertato 0 0,176 0 0 0 0 18,994 0,376 19,546 TOTALE 0,452 49,258 5,049 63,098 0,977 15,103 1485,47 291,056 1910,463

Tabella di correlazione tra i dati relativi al luogo di residenza di proprietari di immobili nel territorio di Motta S.A. e le tipologie ed il numero di immobili posseduti

Tipologia e numero di immobili posseduti nel territorio di Motta S.A. Comune di residenza dei proprietari di immobili nel territorio di Motta Santa Anastasia Campo Rotondo Catania Mister bianco Motta S.A. Nicolosi Paternò S.A. Li Battiati Non accert. TOTALE Bottega 0 2 1 7 0 0 0 0 10 Cappella 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Immobili per uso abitativo 3 99 12 927 2 3 1 19 1066 Castello diruto 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Chiesa e casa della bara 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Fabbrica da far tegole 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Fondaco 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Magazzino 0 5 4 0 0 0 0 0 9 Pagliarola 0 2 0 6 1 0 0 0 9 Palmento-Cantina 0 46 2 16 0 0 0 1 65 Stalla 0 47 2 71 0 0 0 1 119 Trappeto 0 4 0 7 0 0 0 0 11 TOTALE 3 207 21 1038 3 4 1 21 1298

Tabella di correlazione percentuale di possesso di proprietà di soggetti residenti a Motta ed in altri comuni nelle sei singole sezioni e complessivamente

Luogo di residenza e percentuale di possesso di terreni ed edifici a Motta Sezione A Sezione b Sezione C Sezione D Sezione E Sezione F Tot. Aci Catena 0 % 0 % 0 % 0 % O,025 % 0 % 0,025 % Aci S. Antonio 0 % 0,025 % 0 % 0 % 0 % 0 % O,025 % Belpasso 0 % 0 % 0 % 0,025 % 0 % 0 % 0,025 % Camporotondo 0,076 % 0 % 0 % 0 % 0,025 % 0,025 % 0,126 % Catania 0,91 % 2,23 % 2,02 % 1,34 % 2,66 % 4,43 % 13,61 % Lentini 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,025 % 0,025 % Misterbianco 0,20 % 1,16 % 0,076 % 0,126 0.38 % 1,39 % 3,34 % Motta 27,78 % 13,89 % 0,10 % 0,025 % 22,25 % 18,37 % 82,43 % Nicolosi 0,076 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,076 % Paternò 0,050 % 0 % 0 % 0 % 0,076 % 0,126 % 0,25 % S. Agata Li Battiati 0 % 0 % 0 % 0 % 0,050 % 0 % 0,050 % Totale 1148 683 87 60 1005 962 100%

