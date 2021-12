L’Istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania incontra la moglie dell’agente Montinaro

Facebook



Shares

Legalità, rispetto del dovere e incessante ricordo per tutti i Servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita nella lotta contro Cosa Nostra. Nell’Aula Magna del “Politecnico del Mare” si è svolto l’incontro con Tina Montinaro, moglie di Antonio Montanaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, rimasto ucciso nell’attentato di Capaci. “Ringrazio la dottoressa Montinaro e tutti i rappresentati delle Forze dell’ordine che sono intervenuti oggi- afferma la dirigente dell’istituto “Duca degli Abruzzi” Brigida Morsellino- gli studenti devono conoscere e capire la realtà che li circonda, in tutti i suoi aspetti, per poter crescere e diventare i futuri cittadini del domani consapevoli del ruolo che dovranno ricoprire in una società più giusta. La Legalità è un valore supremo e tutti noi dobbiamo lavorare sodo per salvaguardarla”. Nei giorni successivi, invece, una delegazione dell’istituto Duca degli Abruzzi ha preso parte al 30° Anniversario di fondazione della D.I.A. in piazza Bellini. Qui è stata esposta la teca contenente la Quarto Savona 15, l’autovettura della scorta del giudice Falcone. Ad accompagnare gli alunni la Referente per la Legalità prof.ssa Elisabetta Giustolisi e il prof. Roberto Giuffrida.

Mi piace: Mi piace Caricamento...