Volotea festeggia i suoi primi 9 anni di attività a Catania

Dal decollo del primo volo a Catania, nel dicembre 2012, Volotea ha trasportato a oggi più di 4.5 milioni di passeggeri a livello locale, operando un totale di quasi 39.000 voli. Durante l’estate 2021, la low cost ha fatto registrare a Catania ottime performance: 363.000 posti in vendita tra giugno e settembre (+29% vs. 2020 e +17% vs. 2019) e 2.100 voli operati, con un load factor pari al 93%

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, festeggia i suoi primi 9 anni a Catania con un bilancio molto positivo. La compagnia spagnola, che è presente a Catania fin dal suo primo anno di attività, ha operato in questi anni quasi 39.000 voli a livello locale, trasportando oltre 4,5 milioni di passeggeri.

Anche i risultati dell’ultimo anno riconfermano le ottime performance di Volotea presso l’Aeroporto di Catania: 575.000 posti in vendita totali (+48% vs. 2019), 11 destinazioni raggiungibili nel periodo di più intenso traffico (contro le 8 rotte attive nel 2020 e nel 2019) e un load factor pari al 92%. Nel solo periodo estivo, sono stati 363.000 i posti in vendita (+29% vs. 2020 e +17% vs. 2019), per un totale di 2.100 voli operati da e verso lo scalo di Fontanarossa, facendo registrare tra giugno e settembre un load factor del 93%.

“Siamo davvero felici di festeggiare questo traguardo presso lo scalo di Catania, dove siamo presenti sin dall’esordio della nostra attività. In questi 9 anni, Volotea ha contribuito in modo significativo al miglioramento della connettività dell’isola con il resto del Paese, attraverso un’offerta di voli comodi e agevoli. Nel solo 2021, abbiamo inaugurato due nuove rotte, per Milano Linate e Olbia, dando la possibilità a tutti i siciliani di raggiungere ancora più destinazioni e, al tempo stesso, supportando la ripresa del turismo incoming verso Catania e tutta la Sicilia. – ha affermato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Quello di Volotea è un grande risultato, tutt’altro che scontato visto i tempi che stiamo vivendo, e che ci vede molto soddisfatti – ha affermato Nico Torrisi, l’Amministratore Delegato di SAC. – La presenza nel nostro scalo da ben nove anni della compagnia aerea rappresenta infatti un valore

aggiunto sia per i passeggeri sia per i turisti, che possono approfittare della fitta rete di collegamenti tra aeroporti di medie dimensioni per soddisfare le proprie esigenze di mobilità”.

VOLOTEA

Volotea, fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling, è una delle compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa e, anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Dall’avvio delle sue attività, Volotea ha trasportato oltre 35 milioni di passeggeri in Europa.

Volotea ha le proprie basi in 18 capitali europee di medie dimensioni: Asturie, Alghero, Atene, Bilbao, Bordeaux, Cagliari, Genova, Amburgo, Lione, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona. Volotea al momento collega oltre 100 città in 16 Paesi, tra cui l’Algeria, raggiungibile dalla Francia a partire da dicembre.

Volotea è diventato un vettore full Airbus nel 2021, rinnovando parte della sua flotta con aeromobili del produttore europeo. La compagnia, che aveva pianificato di raggiungere questo obiettivo nel 2023, ha anticipato i suoi piani, ottimizzando i costi per i prossimi 2-3 anni e incrementando la sua offerta a livello di network, grazie ad aeromobili con una maggiore capacità di trasporto e con un raggio di volo più lungo.

Volotea ha operato con una flotta di 40 aeromobili nell’estate del 2021 (contro i 36 dell’estate 2019). In termini di volume, Volotea ha aumentato la capacità dei posti fino al 111% rispetto al 2019.

Volotea impiega oltre 1.350 dipendenti in tutta Europa e, rispetto ai suoi competitor, è stata la compagnia aerea più attiva nell’estate 2020 per load factor, operatività e soddisfazione dei clienti.

Volotea è stata eletta “Europe’s Leading Low-cost Airline” ai World Travel Awards 2021, i premi più prestigiosi del settore che riconoscono l’eccellenza dell’industria dei trasporti e del turismo in tutto il mondo.

Tra giugno e settembre la compagnia ha operato un totale di 85 nuove rotte e ha messo in vendita 3,2 milioni di biglietti, a riprova del suo dinamismo. Nel mese di ottobre, inoltre, la compagnia aerea si è aggiudicata il bando di gara per operare 6 nuove rotte in Italia, collegando la Sardegna con Roma Fiumicino e Milano Linate. Volotea ha inoltre annunciato l’apertura di una terza base sarda ad Alghero, che si aggiunge a quelle di Cagliari e Olbia.

