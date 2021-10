Ultime Covid Italia: 70 decessi e 2.697 contagi. In Sicilia 13 vittime

Facebook



Ultimi rilevamenti sulla pandemia in territorio nazionale. Sono 2.697 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati covid regione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 70 morti. In lieve calo i ricoveri ordinari e in terapia intensiva per Covid. I ricoverati con sintomi rispetto a ieri sono -5 per un totale di 2.423. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è 355 (-3 rispetto a ieri) con 27 ingressi del giorno. I nuovi casi sono stati individuati su 662.000 tamponi, il tasso di positività è allo 0,4%.

IN SICILIA. Altre 13 vittime e 264 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su 10.282 tamponi effettuati. Il tasso di positività è 1,36%.

