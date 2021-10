Ultime Covid Italia: 50 decessi e 4.866 nuovi casi. In Sicilia 9 vittime

Facebook



Ultimi rilevamenti sull’andamento della pandemia. Sono 4.866 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 4.598), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti che portano a 132.004 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 570.335 tamponi, con un tasso positività che scende allo 0,85%. In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.609 (ieri 2.615), con un calo di 6 persone rispetto a ieri mentre sono 347 i ricoverati in terapia intensiva (+ 6 rispetto a ieri), con 32 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.548.449 i guariti (+ 3.400 ) e 76.778 gli attualmente positivi (+ 1.413).

IN SICILIA. Altre nove vittime e 308 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 13.409 tamponi processati. 234 i pazienti dimessi o guariti. In totale sono 7.044 i positivi – 65 in più rispetto a ieri – e di questi 286 sono ricoverati in regime ordinario, 38 sono in terapia intensiva (tre nuovi ingressi) e 6.720 sono in isolamento domiciliare.

