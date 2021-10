Tragedia a Paola: 4 morti per esalazioni da mosto

Facebook



Due nuclei familiari devastati. Si tratta dell’ennesima tragedia che ha coinvolto, questa volta, due nuclei familiari.

L’incidente questa mattina in contrada “CarusI” in provincia di Cosenza dove quattro uomini sono morti e una donna è ricoverata adesso in gravi condizioni. Le vittime sono padre e figlio di 70 e 40 anni e una coppia di fratelli di 70 e 50 anni. Tutto è nato da una delle vittime che si sarebbe sentito male a causa delle esalazioni tossiche (ricche di anidride carbonica) del mosto. Appena gli altri si sono resi conto del dramma che si stava consumando sono intervenuti per soccorrerlo ma le esalazioni hanno sopraffatto anche loro all’interno della vasca di fermentazione. Una donna, intervenuta e che è riuscita ad allontanarsi in tempo per allertare i soccorsi è comunque gravemente intossicata ed è stata trasportata in elisoccorso al Pronto Soccorso, presentava segni di asfissia.

I due nuclei familiari stavano travasando il mosto fermentato dalla vasca in due botti per avviare la fase conclusiva della produzione casalinga vinicola.

