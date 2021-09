Ultime Covid Italia: 67 decessi e 3.377 contagi. In Sicilia 23 vittime

Facebook



Sono 3.377 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 67 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 330.275 tamponi, l’indice di positività è all’1%. In calo (-45) i ricoverati con sintomi rispetto a ieri e anche i ricoverati in terapia intensiva (-7). In totale i ricoverati sono 3.937, quelli in terapia intensiva sono 516 con 38 ingressi del giorno.

IN SICILIA. Nelle ultime 24 ore registrate 23 vittime, ma viene comunicato che si tratta di decessi riferiti a giorni precedenti. I casi nuovi di Coronavirus sono 492 con 17.914 tamponi effettuati, il tasso di positività- è 2,76%.

