Ultime Covid Italia: 72 decessi e 4.021 contagi. In Sicilia 24 vittime

Sono 4.021 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 14 settembre 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 72 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 318.593 tamponi con un tasso di positività che scende all’1,3% dal 2,3 % di ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 7.501. Il totale dei positivi al momento nel nostro Paese è di 122.340 persone. In calo i ricoverati, in tutto sono 4.165, trentacinque in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 554, nove in meno nelle ultime 24 ore.

IN SICILIA. Nelle ultime 24 ore altre 24 vittime segnalate ma – come accade ormai da tempo – la Regione comunica che si tratta di morti avvenute nei giorni scorsi. I nuovi casi sono 684 con 21.800 tamponi effettuati, l’indice di positività è 3,1%. In Sicilia ci sono 25.504 positivi dei quali 772 ricoverati in ospedale, 99 in terapia intensiva e 24.633 in isolamento domiciliare

