Ultime Covid Italia: 65 decessi e 2.985 contagi. In Sicilia 13 vittime

Ultimi rilevamenti. Sono 2.985 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 2.985 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 338.425 tamponi con un tasso positività allo 0,9%. Sono 459 le terapie intensive occupate, 29 in meno da ieri. Sono 3.418 i ricoverati, 69 in meno nelle ultime 24 ore.

IN SICILIA. Altre 13 vittime e 553 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore con 20351 tamponi effettuati. L’indice di positività è 2,7%. La Regione comunica che i 13 decessi registrati si riferiscono a giorni precedenti.

