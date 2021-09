Ultime Covid Italia: 57 decessi e 5.193 contagi. In Sicilia 25 vittime

Facebook



Sono 5.193 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, sabato 11 settembre 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 57 morti, che portano a 129.885 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 333.741 tamponi, il tasso di positività è all’1,5%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 4.117 (-47 rispetto a ieri), mentre sono 547 i pazienti in terapia intensiva (-1), con 40 ingressi in 24 ore.

IN SICILIA. Altre 25 vittime segnalate, ma la Regione comunica che diversi decessi risalgono a giorni prima. I tamponi effettuati sono stati 18.441, l’indice di positività è 4,2%. Il numero dei decessi dall’inizio della pandemia è 6.568.

