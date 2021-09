Ultime Covid Italia: 49 decessi e 5.315 nuovi casi. In Sicilia 10 vittime

Facebook



E’ di 5.315 nuovi casi e 49 morti il bilancio dell’epidemia di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati effettuati 259.756 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 2%. Attualmente sono 4.216 i pazienti ricoverati con sintomi, 572 in terapia intensiva. Da ieri sono guarite altre 5.602 persone, dato che porta il totale a 4.305.223 da inizio pandemia.

IN SICILIA. Altre dieci vittime registrate, ma la Regione comunica che 4 si riferiscono alla giornata di ieri, 5 al 3 settembre e 1 al 2 settembre. I nuovi casi di Coronavirus sono 1.024 su 18.260 tamponi effettuati. L’indice di positività è salito al 7,2%.

