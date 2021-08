No green pass, nuove proteste in tutta Italia

Facebook



A Milano come nel resto d’Italia sono tornati a manifestare i ‘no green pass’. Il corteo è iniziato nel tardo pomeriggio: da piazza Fontana i manifestanti si sono diretti in Duomo per poi spostarsi verso Porta Venezia e quindi piazzale Loreto. Sarebbero circa 5mila le persone che hanno sfilato contro la certificazione verde. Disagi principalmente sul fronte della circolazione, con alcuni mezzi pubblici in superficie che hanno dovuto deviare il loro percorso.

Manifestazione anche nel centro di Roma. Circa 1500 le persone in piazza del Popolo nel pomeriggio per il sit-in organizzato dal comitato Nonna Maur, regolarmente preavvisato in Questura. Tra i partecipanti anche esponenti di Forza. Applausi per il medico mantovano Giuseppe De Donno, da poco scomparso.

Centinaia di manifestati pure a Napoli in piazza Dante, mentre a Firenze si sono radunati in piazza San Firenze e a Torino sotto lo striscione ‘Uniti per la libertà” si è tenuto il corteo partito dalla centrale piazza Castello.

Green pass Francia, 237mila in piazza contro le misure

I detrattori del Green pass non si arrendono in Francia, malgrado la convalida delle misure da parte della Corte Costituzionale. Stando a quanto comunicato dal ministero dell’Interno di Parigi, circa 237mila persone sono scese in strada in tutto il Paese nel corso della giornata di oggi, 17mila nella sola capitale.

Le manifestazioni si sono svolte con pochi incidenti, che sono sfociati in 35 controlli e sette feriti leggeri tra le forze dell’ordine. Alle 20, otto persone risultavano trattenute in stato di fermo a Parigi, tra loro un minore, secondo la procura.

Al quarto fine settimana di mobilitazione, la protesta cresce: il 31 luglio erano stati 204mila a scendere in piazza nel Paese per contestare le nuove misure.

“Le cifre della mobilitazione da ricordare oggi sono quelle dei circa 45 milioni di francesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e dei 37 milioni di francesi ormai protetti” ha scritto il ministro della Salute francese Olivier Véran. “Quella mobilitazione salva vite”, ha aggiunto Véran in un messaggio postato su Twitter.

