Centrale di spaccio in cimitero di Giarre, sequestrati 71 kg di droga

La sostanza stupefacente nascosta anche nei loculi, 2 arresti

Una centrale di spaccio nel cimitero di Giarre. A scoprirla sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Catania, che hanno sequestrato complessivamente 70 chili tra marijuana, hashish e cocaina e hanno arrestato un 55enne, che operava come volontario quale custode del camposanto, e 43enne, entrambi originari della provincia di Catania. Le indagini sono scattate dopo alcune segnalazioni su movimenti sospetti, soprattutto di notte, nel camposanto. Al momento del blitz nei locali a uso ufficio del cimitero le Fiamme gialle hanno trovato oltre al 55enne anche il 43enne, che vi entrava con due involucri contenenti 20 chili di marijuana tipo skunk, ad elevato effetto stupefacente. Le attività di perquisizione estese anche a un deposito hanno permesso di s scoprire altri 30 chili di marijuana e in un loculo un borsone con altri 20 chili di marijuana e un chilo di hashish. Addosso i due avevano anche 300 grammi di cocaina. Al termine delle attività sono così stati sequestrati, complessivamente, oltre 71 chili tra marijuana, hashish e cocaina. Per entrambi è scattato l’arresto in flagranza, convalidato dal gip.(AdnKronos)

