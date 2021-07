Ultime Covid Italia: 13 decessi e 1.394 nuovi casi. In Sicilia nessuna vittima

Facebook



Sono 1.394 i nuovi casi di Covid, 13 i morti da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 174.852 tamponi, per un indice di positività del 0,79%. Invariato da ieri il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 180. Si calcolano 1.749 guariti nelle ultime 24 ore, dato che porta la cifra complessiva da inizio pandemia a 4.097.905.

IN SICILIA. Nessuna vittima, ma cresce il numero dei contagi: sono 219 registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 11.850, il tasso di positività sale all’1,8%. Sicilia al primo posto in Italia per numero contagi.

