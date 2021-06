Facebook



Sono 835 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 31 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 192.882 tamponi, il tasso di positività è allo 0,4%. I pazienti ricoverati per Covid sono 2.289 (-101). Sono 362 le persone in terapia intensiva, con 10 ingressi da ieri.

IN SICILIA. Altre sette vittime e 133 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore.

