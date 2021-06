Ultime Covid Italia: 26 decessi e 1.390 nuovi contagi. In Sicilia 5 vittime

Facebook



Sono 1.390 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 13 giugno. Nella tabella del ministero della Salute si fa riferimento ad altri 26 morti. Sono 134.136 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici che hanno fatto registrare un tasso di positività pari all’1%. Nelle ultime 24 ore sono stati 20 gli ingressi in terapia intensiva, 565 in totale. Sono 113 in meno le persone ricoverate per un totale di 3.542 nei reparti ospedalieri. I guariti sono stati 3.460 nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia le vittime nel Paese sono state oltre 127mila.

IN SICILIA. Altre cinque vittime e 183 nuovi contagi da Coronavirus su 6.797 tamponi tracciati, con una incidenza al 2,7%. La Regione è al secondo posto in Italia dietro la Lombardia per numero di contagi giornalieri. Il totale delle vittime sale a 5.905.

