Il 99° anniversario della nascita di Margherita Hack

Oggi ricorre il 99° compleanno di Margherita Hack, l’astrofisica italiana di fama e statura internazionale. Era una figura ironica e comunicativa; riusciva a divulgare contenuti scientifici estremamente complessi con chiarezza e semplicità. Dimostro a dispetto di tutti gli stereotipi di genere quanto le donne possano interessarsi con risultati ragguardevoli alle materie scientifiche ritenute erroneamente una prerogativa maschile.

Vogliamo citare due frasi emblematiche del pensiero della scienziata che esprimono un punto di vista lucido, fieramente indipendente e profondamento pervaso da senso etico.

“L’astronomia ci ha insegnato che non siamo il centro dell’universo, come si è pensato a lungo e come qualcuno ci vuol far pensare anche oggi. Siamo solo un minuscolo pianeta attorno a una stella molto comune. Noi stessi esseri intelligenti, siamo il risultato dell’evoluzione stellare, siamo infatti fatti della materia degli astri.” (Margherita Hack)

“Le leggi morali non ce le ha date Dio, ma non per questo sono meno importanti. Questa dovrebbe essere l’etica dominante, senza aspettarsi una ricompensa nell’aldilà.” (Margherita Hack)

Era una grande animalista.

Il Coordinamento consiglia ai giovani di interessarsi alla figura e all’attività di Margherita Hack. Ci auguriamo che tante nuove astrofisiche ne seguano le orme. #MarigheriteSottoleStelle

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU

