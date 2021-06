Da domani 7 regioni in zona bianca, regole e novità

Facebook



Shares

Sempre più regioni in zona bianca con regole e misure più leggere. Dopo Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia, nella fascia di rischio covid più bassa già dal 31 maggio, da domani 7 giugno anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto saranno un po’ più libere. Per questi territori niente coprifuoco, riaperture e regole nuove nei ristoranti, con 6 persone al tavolo al chiuso e nessun limite all’aperto. E se il trend attuale verrà confermato – Rt a 0.68 e l’incidenza sotto i 50 casi per 100mila abitanti registrata nelle ultime tre settimane – da lunedì 14 giugno anche Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e provincia di Trento diventeranno bianche.



Sempre da domani, per le regioni in zona gialla, il coprifuoco è spostato a mezzanotte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...