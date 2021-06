Covid, von der Leyen: “Dobbiamo sapere da dove è arrivato il virus”

Facebook



“E’ una pandemia orribile. Dobbiamo sapere da dove è arrivata, per assicurarci che non succeda mai più”

In vista del G7 in Cornovaglia, l’Ue si allinea agli Usa per premere sulla Cina affinché si arrivi ad un’indagine seria che consenta di capire la genesi della pandemia di Covid-19. “E’ della massima importanza– scandisce in conferenza stampa a Bruxelles la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen – che sappiamo qual è l’origine del Coronavirus” Sars-CoV-2. (AdnKronos)

***** … Ma non è piuttosto tardiva la richiesta della signora von der Leyen, che solo adesso, a distanza di venti mesi dall’esplosione dell’epidemia, e dopo milioni di morti nel mondo, si rende conto della necessità di conoscere l’origine del virus e da dove è arrivato?? Al solito, “Qualcosa non torna”…

