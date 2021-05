Ultime Covid Italia: 251 decessi e 6.946 nuovi casi. In Sicilia 26 vittime

Facebook



Sono 6.946 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 11 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 251 morti. Da ieri sono stati processati 286.428 tamponi, l’indice positività è al 2,4%. Sono 2.056 i pazienti in terapia intensiva (-102 da ieri), con 100 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati in area non critica sono 14.937 (-490).

IN SICILIA. Sono 894 i nuovi casi di Covid, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, a fronte di 27.362 test molecolari e antigenici processati dal sistema sanitario regionale. Le vittime sono state 26.

