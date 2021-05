Ultime Covid Italia: 125 decessi e 4.717 contagi. In Sicilia 17 vittime

Facebook



Sono 4.717 i contagi da Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 22 maggio. I morti sono stati 125 da ieri secondo la tabella della Protezione Civile. Calano gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, sono stati 64 in calo di 39 unità. Sono 286.603 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari all’1,6%.

IN SICILIA. Sono 17 le vittime e 350 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia sale a quota 5.737.

