Ultime Covid Italia: 390 decessi e 12.074 nuovi casi. In Sicilia 36 vittime

Sono 390 le vittime e 12.074 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore.

IN SICILIA. Altre 36 vittime e 1.148 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Covid-19 3.891.063 persone mentre ne sono morte 117.633. I dimessi/guariti in 24 ore sono 22.453, che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 3.290.715. Sono 10.774 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con Covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 482.715 le persone positive al Sars Cov2

