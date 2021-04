Ultime Covid Italia: 364 decessi e 13.884 contagi. In Sicilia 10 vittime

Facebook



Sono 13.884 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, come riporta la tabella del ministero della Salute, altri 364 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 350.034 tamponi: l’indice di positività scende al 3,8%.

IN SICILIA. Sono 1.288 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore. L’isola è terza per numero di contagi in Italia dopo la Lombardia e la Campania. Fra ieri e oggi sono 10 i morti e 989 i pazienti dimessi o guariti. Il numero degli attuali positivi è di 25.188 – 289 in più rispetto a ieri – di cui 1.274 sono ricoverati in regime ordinario, 182 in terapia intensiva e 23.732 in isolamento domiciliare.

