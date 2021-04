Uccisa in Perù a colpi di machete Missionaria laica italiana

Facebook



La vittima è Nadia De Munari, aveva origini venete

Una missionaria laica italiana è stata uccisa in Perù. La volontaria è stata aggredita nel sonno e colpita più volte con un machete. Nadia De Munari, che era nel paese sudamericano per l’Operazione Mato Grosso, aiutava i poveri di una baraccopoli e e gestiva gli asili destinati ai bambini. Era nel Paese dal 1995. Come riporta Avvenire, l’aggressione è avvenuta mercoledì scorso nella sua casa a Nuevo Chimbote, sulla costa centro settentrionale.

La Farnesina, attraverso l’ambasciata italiana in Perù, segue il caso. Lo riferiscono fonti del ministero degli Esteri, secondo cui la rappresentanza è in contatto con le autorità locali che stanno conducendo le indagini sulla morte di Nadia De Munari e con i familiari in Italia per fornire loro assistenza.

