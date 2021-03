Ultime Covid Italia: 423 decessi e 24.935 contagi. In Sicilia 14 vittime.

Facebook



Sono 24.935 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 18 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 423 morti.

IN SICILIA. Sono 14 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, 789 i nuovi casi di Covid.

AstraZeneca, Ema: “E’ sicuro ed efficace”

L’Agenzia europea del farmaco dopo il vertice sul prodotto sospeso in Italia e in altri Paesi: “Non è associato all’aumento del rischio di eventi trombotici”

Il vaccino Covid di AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri Paesi, “è sicuro ed efficace nella protezione dal Coronavirus, non è associato all’aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici e coaguli di sangue”. Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, nella conferenza stampa seguita al vertice dell’Agenzia europea del farmaco. “Alcuni paesi hanno sospeso le vaccinazioni. La conclusione scientifica a cui siamo arrivati offre ai paesi le informazioni per prendere una decisione ponderata relativa all’uso del vaccino AstraZeneca nella loro campagna vaccinale”, ha aggiunto Cooke, ribadendo che “i suoi benefici e la protezione delle persone dal Covid-19 superano i possibili rischi”.

Cooke ha poi fatto sapere che “lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più” sui “rari” eventi avversi segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca. “Durante le attività di indagine e revisione” avviate su alcune segnalazioni, “abbiamo cominciato a vedere un piccolo numero di casi di un raro e inusuale ma molto serio disturbo della coagulazione e questa osservazione ha innescato una ulteriore revisione focalizzata”, ha rilevato Cooke. (AdnKronos)

Gli esperti dell’Ema in ogni caso non hanno “trovato prova di problemi di qualità o sui lotti”, ha evidenziato la direttrice esecutiva dell’Ema, sottolineando che vaccinando milioni di persone “è inevitabile” che si verifichino “casi inattesi”.

Riguardo i casi segnalati di eventi trombotici la dottoressa Sabine Straus, presidente del comitato di farmacovigilanza, ha spiegato che “7 sono dalla Germania, 3 dall’Italia, 2 dalla Norvegia e uno dalla Spagna. Abbiamo poi 3 casi nel Regno Unito e 2 dall’India”.

