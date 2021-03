Ultime Covid Italia: 347 decessi, 20.884 nuovi casi. In Sicilia 17 vittime.

Facebook



Shares

Bollettino del 3 marzo. Sono 20.884 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 347 morti. Tasso di positività al 5,8% su 358.884 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva 2.411 persone con un aumento di 84 unità, crescono anche quelle ricoverate nei reparti Covid che sono 19.763, 193 in più.

IN SICILIA: Sono 539 i nuovi contagi di Coronavirus registrati oggi 3 marzo. E ci sono 17 decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati 25.171 nella regione, dove gli attuali positivi sono 25.129. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i decessi sono 4.187 e i guariti 1.122. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 696, mentre si trovano in terapia intensiva 117 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 190 a Palermo, 150 a Catania, 36 a Messina, 28 a Ragusa, 12 a Trapani, 47 a Siracusa, 22 a Caltanissetta, 44 ad Agrigento e 10 a Enna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...