Ultime Covid Italia: 251 decessi e 14.931 contagi. In Sicilia 18 vittime.

Sono 14.931 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 251 morti, che portano il totale a 95.486 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 306.078 tamponi, l’indice di positività è al 4,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.063 (+4 da ieri).

IN SICILIA. Sono 18 le vittime registrate nelle ultime 24 ore e 474 i contagi da Covid.

“Desidero manifestare la mia sincera gratitudine, nella giornata istituita per onorare il loro impegno, a tutti i camici bianchi siciliani, personale sanitario, sociosanitario, socio assistenziale e del volontariato. Senza il loro spirito di servizio, senza la loro abnegazione, a volte spinta fino al sacrificio della vita, gli effetti della pandemia in Sicilia sarebbero stati certamente più drammatici. E soprattutto grazie alla loro opera instancabile, profusa in ogni momento di questo terribile anno nel quale il Covid-19 ha condizionato fortemente la nostra vita, che possiamo oggi guardare con cauta speranza al prossimo futuro, in attesa di completare la campagna di vaccinazione”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

