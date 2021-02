Raid vandalici a Lampedusa

Facebook



Specchi segnaletici rotti, fiamme ad alcuni cassonetti, irruzione e furti nella scuola media dell’isola. Sono alcuni degli episodi vandalici che negli ultimi giorni si sono verificati sull’isola di Lampedusa. A lanciare l’allarme è il sindaco Totò Martello che parla di “preoccupanti raid vandalici”. “Non so se siamo di fronte all’azione di qualche balordo o se invece si tratti di qualcosa di più serio – dice – di certo sono episodi ignobili e gravi, i responsabili non solo non hanno alcun senso civico, sono veri e propri delinquenti”.

“Nei giorni scorsi – racconta il primo cittadino – sono stati infranti ben 13 specchi segnaletici per la sicurezza stradale e sono stati abbandonati lungo le strade numerosi rifiuti ingombranti: vecchi elettrodomestici, mobili degradati, materassi. Poi è stata forzata la porta di accesso alla scuola media, dalla quale sono stati sottratti alcuni oggetti. Quindi, nelle notti del finesettimana, è stato dato fuoco ad alcuni cassonetti ed è stato rovesciato un contenitore di olii esausti”. Martello ha segnalato l’accaduto al prefetto di Agrigento e chiesto un intervento delle forze dell’ordine presenti sull’isola, “sia per rafforzare il controllo che per avviare un’indagine su questi episodi”.

“Invito i miei concittadini – aggiunge – a denunciare ogni elemento utile ad individuare i responsabili: la nostra è una comunità di persone perbene, è inaccettabile che pochi delinquenti possano sporcare l’immagine di Lampedusa e dei lampedusani”.

