Oggi Covid Italia, 467 decessi e 15.204 contagi. In Sicilia altre 38 vittime.

Facebook



Shares

Sono 15.204 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 27 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Si registrano altri 467 morti, per un totale di 86.889 vittime dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 293.770 tamponi, per un indice di positività che oggi si attesta al 5,1%.

IN SICILIA. Altre 38 vittime, sono 996 i nuovi positivi al Covid 19 su 29.270 tamponi processati. Nell’isola sono 1407 le persone dimesse o guarite e 38 i morti. Attualmente in Sicilia ci sono 47.030 positivi – 449 in meno di ieri – e di questi 1.421 sono ricoverati in regime ordinario, 232 in Terapia intensiva e 45.377 sono in isolamento domiciliare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...