Drammatico suicidio a Gravina: anziano carbonizzato

Dramma nella tarda mattinata in una zona periferica di Gravina di Catania. Un uomo di 71 anni, pensionato, ex dipendente della Cesame, dopo aver acquistato della benzina in un vicino rifornimento si è fermato con la sua auto in via Giusti e si sarebbe dato alle fiamme.

A trovare il cadavere alcuni abitanti della zona che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Comando Compagnia di Gravina. Sentiti i familiari pare non sia emersa alcuna motivazione per il gesto né sarebbero stati trovati finora messaggi che possano fornire una spiegazione.

