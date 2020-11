Covid, Calderoli: “Governo gioca con salute calabresi”

Facebook



Forti reazioni negative per la nomina di Giuseppe Zuccatelli a commissario alla Salute della Regione Calabria

“Sbagliare è umano, perseverare nel sbagliare forse non è diabolico ma sicuramente è da incompetenti che giocano sulla pelle di tre milioni di cittadini calabresi. Il governo con un vergognoso ritardo caccia il commissario governativo che riguardo al piano anti Covid, quello cade dalle nuvole il 6 novembre dice in tv ‘davvero toccava a me farlo?’, e poi ne nomina uno che si presenta persino peggiore dato che andava in tv a dire di non usare la mascherina che non serve a niente. Ma qualcuno nei ministeri si rende conto che c’è in ballo la salute della gente?”. Lo afferma il senatore della Lega e vicepresidente del Senato Roberto Calderoli

“Questo signore è Giuseppe Zuccatelli, il nuovo commissario alla Salute della Regione Calabria nominato dal governo Conte, in sostituzione del precedente commissario (sempre nominato da Conte) che nemmeno sapeva di essere responsabile dell’emergenza anti-Covid. Tra i grandi meriti di Zuccatelli quello di essere da sempre organico alla sinistra, fin dai tempi del Pc, e di essere stato candidato di Leu (partito del ministro della Salute). Ecco con quali criteri il governo Pd-M5S sceglie a chi affidare la salute dei cittadini”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

“E poi dicono che dovremmo collaborare con il governo. Dopo aver tenuto in Calabria un commissario alla Sanità scelto dal governo Conte, assolutamente incapace e costretto alle dimissioni dopo una figuraccia, Speranza ha scelto un suo compagno di partito per guidare la sanità in Calabria. Si tratta di un tale Zuccatelli, già candidato nel collegio di Cesena al Senato per Liberi e uguali, il movimento politico a cui appartiene Speranza. Quindi non si sceglie una persona competente e super partes, ma uno del proprio partito, del quale peraltro gira un video nel quale negherebbe l’utilità delle mascherine con delle affermazioni sconcertanti sul virus. Siamo di fronte a un governo irresponsabile. Denuncio pubblicamente questa vicenda e chiedo al Presidente della Repubblica di intervenire a tutela della Regione Calabria”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Si nomina commissario alla Sanità -aggiunge- una persona la cui competenza è tutta da dimostrare, che ha il merito di essere dello stesso partito di Speranza e che avrebbe detto cose sostanzialmente negazioniste sull’uso delle mascherine. Questo è il modo con cui si governa il territorio da parte del governo Conte e del ministro Speranza. Questa è la gente che chiede collaborazione e che usa cariche importanti soltanto per scelte politiche. Una vergogna. Un’offesa per la Calabria. Un pericolo per la salute dei cittadini di quella regione. Ora basta. Basta. Basta. Ho già inviato una interrogazione su questo scandalo”.

“Dopo il danno la beffa. Il governo Conte colpisce ancora: non bastava lo scempio compiuto dall’ex commissario per la Sanità in Calabria, Saverio Cotticelli, scoperto nella sua inefficienza solo per un’inchiesta tv, il nuovo commissario voluto sempre da palazzo Chigi, Giuseppe Zuccatelli, è forse anche peggiore. In alcune sue recenti dichiarazioni si spingeva ad affermare ‘Te lo dico in inglese stretto, le mascherine non servono ad un cazzo. Serve il distanziamento. Per contagiarti devo baciarti per 15 minuti’. Peccato ora sia lui stesso positivo al coronavirus. Il Consiglio dei ministri è stato capace di sostituire un incapace con un negazionista. Fino a che punto vogliono continuare a provocare i cittadini calabresi?”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé. (AdnKronos)

