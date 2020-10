Facebook



Scomparsa a 97 anni Rhonda Fleming: l’annuncio della morte dell’attrice è stato dato oggi dalla sua assistente Carla Sapon al “New York Times”.

Rhonda Fleming, pseudonimo di Marilyn Louis, era nata a Los Angeles il 10 agosto del 1923: è deceduta mercoledì scorso (14 ottobre) a Santa Monica, in California. Di origine franco-anglo-irlandese, e nata nel sobborgo di Hollywood, la Fleming è cresciuta sulla costa californiana, avvicinandosi alla recitazione quando ancora frequentava la Beverly Hills High School.

Interprete di primo piano di celebri film, debuttò con “Io ti salverò” di Alfred Hitchcock, protagonista di cult come “La scala a chiocciola” di Robert Siodmak, “Le catene della colpa” di Jacques Tourneur, “Quando la città dorme” di Fritz Lang e “Sfida all’OK Corrall” di John Sturges.

I fiammeggianti capelli rossi contribuirono a farle guadagnare il soprannome di “Queen of Technicolor”. Sposata sei volte e quattro volte divorziata, interruppe la carriera nel 1965 per riprenderla in televisione nel 1973.

