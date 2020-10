Lamorgese: “Frange estremiste strumentalizzano la protesta”

Facebook



“Credo che debba essere sempre garantito il diritto di manifestare perché siamo in uno Stato democratico però in questo momento ci sono dellefrange estremiste che si stanno inserendo e stanno strumentalizzando questo periodo di grave pandemia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese al ‘Tg1’ in merito alle manifestazioni di ieri a Torino e Milano.

“Voglio lanciare un messaggio ai cittadiniche vogliono manifestare contro le misure che il governo sta prendendo soltanto per la tutela della salute pubblica: di prendere le distanze da coloro che stanno devastando e distruggendo le nostre città”. (AdnKronos)

