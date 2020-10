Grave incidente in autostrada: camionista investito da furgone

Facebook



Sarebbero gravi le condizioni di un camionista che questa mattina è stato investito da un furgone dopo essersi fermato in corsia d’emergenza ed esser sceso dal mezzo per un’avaria. L’uomo è stato investito da un mezzo furgonato che gli ha tranciato le gambe. Intervenuti sul posto i sanitari del 118 lo hanno stabilizzato e trasferito con l’elicottero in ospedale.

L’incidente in prossimità dello svincolo Motta Sant’Anastasia lungo la carreggiata in direzione Palermo. Sul posto, oltre il personale 118 si è recata la Polizia Stradale e il personale Anas.

