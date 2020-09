Suicidio in provincia di Pistoia. Poi si scopre che aveva prima ucciso la compagna

Facebook



Un 50 enne di Vaiano, Leonardo Santini, si è suicidato questa mattina lanciandosi dal ponte sospeso insistente sul torrente Lima in località San Marcello Piteglio. Il fatto è accaduto poco dopo mezzogiorno e sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e soccorso alpino per recuperare la salma.

Verificata l’identità della vittima, che pare non abbia lasciato messaggi, i Carabinieri si sono recati presso la sua abitazione in via Anghiari dove però sembrava non ci fosse nessuno. Forzato l’ingresso purtroppo hanno rinvenuto all’interno della casa il cadavere della compagna 38 enne uccisa a coltellate. La donna, originaria di Prato, conviveva con l’uomo da diversi anni ma pare che ultimamente erano frequenti i dissidi fra i due.

