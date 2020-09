Sondaggio: centrodestra primo con qualunque legge elettorale

Facebook



Il centrodestra primo alle Camere con qualunque legge elettorale. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli sul ‘Corriere della Sera’. “Indipendentemente dalla soglia di sbarramento, il Germanicum, così come il Rosatellum, assegnerebbe la maggioranza al centrodestra”, spiega il sondaggista. Con la soglia al 5%, “Lega, Fdi e Fi otterrebbero 219 seggi alla Camera e 112 al Senato laddove un’eventuale alleanza giallorossa (Pd, M5S e Iv) si attesterebbe a 179 e 86 seggi”. “Maggioranza più risicata per il centrodestra con la soglia del 3%: 206 seggi alla Camera e 108 al Senato”: in questo caso, prosegue Pagnoncelli, “una ipotetica coalizione giallorossa otterrebbe 179 e 90 parlamentari”. (AdnKronos)

