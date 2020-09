Coronavirus: in Sicilia obbligo delle mascherine all’aperto

Facebook



Mentre sale il numero dei contagiati e dei morti in Sicilia, il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato la sua ultima annunciata ordinanza. Una stretta che scatta da domani lunedì 28 settembre, che impone la reintroduzione dell’obbligo delle mascherine anche in luoghi pubblici all’aperto, mitigato dalla limitazione ai casi in cui non c’è distanziamento sociale. e stringenti limiti agli assembramenti e alla movida, con nuove zone rosse. Allo studio la fattibilità di altre norme anti-assembramento nei luoghi e nelle situazioni a più alto rischio. Con un paletto esplicitamente richiesto agli esperti: evitare di penalizzare le attività economiche.

Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 107 i nuovi casi di Covid-19 nell’Isola che fanno salire il numero dei contagiati attuali a 2.656: 268 ricoverati con sintomi, 14 in terapia intensiva (+1) e 2.377 in isolamento domiciliare. Crescono i deceduti: 308, due in piu’ rispetto a ieri. Sono 6.683 i casi totali, 3.726 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 4.202. La Regione Sicilia ha comunicato che dei 107 nuovi casi positivi di oggi, 7 sono migranti dell’hotspot di Lampedusa. Dei 107 nuovi casi, oltre la metà, ben 66, sono riferibili alla provincia di Palermo; 14 a quella di Catania, 10 a Enna, 6 a Messina e a Caltanissetta, 3 a Ragusa, uno a Agrigento e Trapani. Zero nuovi contagi nella provincia di Siracusa.

